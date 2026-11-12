Dünyanın gözü Antalya'da! Başkan Erdoğan'dan COP31'de tarihi diplomasi trafiği: Gazze mesajı ve zeytin ağacı vurgusu

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) 4'üncü gününde dünyanın en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 6 kıtadan 95 ülkenin ve 102 liderin katıldığı zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapalı kapılar ardındaki diplomasi trafiği, Gazze'ye dair tarihi çıkışı ve Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projelerine dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.