Haberler Liste Haberleri AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözünü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Açıklanacak oranlar bu ayın kira artışını belirleyecek. Peki 2025 ağustos ayı kira zammı ne kadar olacak ve kira artış oranı nasıl hesaplanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:18
ABONE OL
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik gün geldi. Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu rakamlar hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını netleştirecek.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI...

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Ağustos 2025 kira artış oranı, bugün saat 10.00'da TÜİK'in duyuracağı TEFE-TÜFE verileriyle kesinleşecek. Yeni oranların belli olmasıyla birlikte, yenileme dönemi gelen kiracılar ödeyecekleri yeni kira bedelini hesaplayabilecek.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Temmuz Ayında Zam Oranı Ne Kadardı?

Bir önceki ay kira sözleşmesini yenileyenler için yasal zam oranı yüzde 43,23 olmuştu.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Örneğin 20 bin TL kira ödeyen bir kiracıya bu oran üzerinden 8 bin 646 TL zam yapılmış, kira bedeli 28 bin 646 TL'ye yükselmişti.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Kira Artışı Nasıl Hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre kira zamları, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25'lik artış sınırının kaldırılmasının ardından kira artışları tamamen TÜFE oranına endekslendi.

SON DAKİKA