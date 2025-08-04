AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik gün geldi. Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu rakamlar hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını netleştirecek.