AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik gün geldi. Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu rakamlar hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını netleştirecek.
Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?
Ağustos 2025 kira artış oranı, bugün saat 10.00'da TÜİK'in duyuracağı TEFE-TÜFE verileriyle kesinleşecek. Yeni oranların belli olmasıyla birlikte, yenileme dönemi gelen kiracılar ödeyecekleri yeni kira bedelini hesaplayabilecek.
Temmuz Ayında Zam Oranı Ne Kadardı?
Bir önceki ay kira sözleşmesini yenileyenler için yasal zam oranı yüzde 43,23 olmuştu.
Örneğin 20 bin TL kira ödeyen bir kiracıya bu oran üzerinden 8 bin 646 TL zam yapılmış, kira bedeli 28 bin 646 TL'ye yükselmişti.