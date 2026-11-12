ABD-İran geriliminde diplomasi trafiği! Tahran'dan Putin iddiası

ABD'nin İran'a yönelik baskıyı artırmak amacıyla kara ve deniz ablukası seçeneğini gündeme aldığı iddia edilirken, Tahran yönetiminin komşu ülkelerden gelen sınır kapılarını kapatma taleplerine sıcak bakmadığı belirtiliyor. A Haber muhabiri Fakur Rahman, İslamabad'dan aktardığı değerlendirmede Pakistan, Türkiye ve Irak'ın sınırlarını kapatmaya yanaşmadığını, Washington'un ise Rusya'yı devreye sokarak İran'la doğrudan görüşme zemini aradığını söyledi.