11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Çanakkale'de fidanlar şehitler için dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. “Bir fidan, bin nefes, daha yeşil bir Türkiye” anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmanın önemi vurgulandı. Çanakkale'de ise şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Şehitler için toprakla buluşturulan fidanlar, hem vefa hem de gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir mirasın simgesi oldu.