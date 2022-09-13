Altın ve para gibi birçok piyasayı etkileyecek olan ABD enflasyonu bugün açıklanıyor. ABD enflasyonu piyasaları nasıl etkileyecek? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı? Yeni rakamların altın fiyatlarını ne yönde etkileyeceğini A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN