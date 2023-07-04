A Haber'de milyonları heyecanlandıran kulis...Memurlara 8 bin lira seyyanen zam iddiası!

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrasında maaşlarına yapılacak olan zam miktarını merakla bekliyor. Maaş zammı için "refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 çeşit zam gündemde yer alırken A Haber ekranlarında seyyanen zam miktarına yönelik son kulis bilgileri paylaşıldı. Peki memur maaşlarında seyyanen zam ne kadar olacak? İşte detaylar...