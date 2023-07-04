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A Haber'de milyonları heyecanlandıran kulis...Memurlara 8 bin lira seyyanen zam iddiası!

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Giriş: 04.07.2023 21:55
Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrasında maaşlarına yapılacak olan zam miktarını merakla bekliyor. Maaş zammı için "refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 çeşit zam gündemde yer alırken A Haber ekranlarında seyyanen zam miktarına yönelik son kulis bilgileri paylaşıldı. Peki memur maaşlarında seyyanen zam ne kadar olacak? İşte detaylar...
A Haber’de milyonları heyecanlandıran kulis...
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