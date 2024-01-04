A Haber tek tek görüntüledi! Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar…

Sebze ve meyvede hal fiyatları ile market fiyatları arasında oluşan fiyat farkı uzun zamandır gündemde. O farkı ekibimiz hem hal ve bahçede hem de megakent İstanbul'da görüntüledi. Bakın nasıl fark var...

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