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600 bin kamu işçisinin gözü işverende! İşçiler ne kadar zam istiyor?

600 bin kamu işçisinin gözü işverende! İşçiler ne kadar zam istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 10:27
Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin 2025 yılı ücret artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci hız kazanıyor. İşçi ve işveren taraflarının müzakereleriyle devam ediyor. Taraflar idari maddelerin görüşmelerinde önemli mesafe kat ederken Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.
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600 bin kamu işçisinin gözü işverende! İşçiler ne kadar zam istiyor?
600 bin kamu işçisinin gözü işverende!
600 bin kamu işçisinin gözü işverende!
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