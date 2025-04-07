600 bin kamu işçisinin gözü işverende! İşçiler ne kadar zam istiyor?

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin 2025 yılı ücret artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci hız kazanıyor. İşçi ve işveren taraflarının müzakereleriyle devam ediyor. Taraflar idari maddelerin görüşmelerinde önemli mesafe kat ederken Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN