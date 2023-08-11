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6 adımlı vergi reformu nasıl olacak? Kim ne kadar vergi ödeyecek? Hangi vergi türleri azaltılacak?

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 09:34
Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için kolları sıvadı. Vergi türleri azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Elektronik defter tüm mükellef gruplarına yaygınlaştırılacak. Ödeme gücüne göre artan oranda vergi mekanizmaları artacak. Gelir, kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilecek. Vergi teşvik, muafiyet, uzlaşma, cezalar yeniden düzenlenecek. Vergi Usul Kanunu'na göre çift kayıt sistemi önlenecek.
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