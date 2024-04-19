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19 Nisan piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

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Giriş: 19.04.2024 19:13
İran - İsrail gerilimi sonrası gözlerin çevrildiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 9.693,46 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.
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