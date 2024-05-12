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100 milyar liralık kaynak! Kamuda Tasarruf Paketi için son hazırlıklar

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 09:06
Hükümet kamuda tasarruf için ardı ardına yeni tedbirleri devreye alıyor. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra uygulamaya girecek tasarruf tedbirleri kapsamında, 100 milyar liralık bir kaynak sağlanması hedefleniyor. Kamu tasarrufu denilince akla ilk otomobiller gelse de, devlet lojmanlarında da ciddi bir kaynak israfı olduğu görülüyor.
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100 milyar liralık kaynak!
100 milyar liralık kaynak!
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