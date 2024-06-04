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Balkonda başlayan çikolata macerası

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 12:58
Diyarbakır’da evinin balkonunda çikolata imalatı yapan aile, talep artınca işletme açarak Fransız mutfağına uzandı. Belçika’dan tedarik edilen ham madde ile müşteriler farklı bir çikolata deneyimi yaşıyor.
Balkonda başlayan çikolata macerası
Balkonda başlayan çikolata macerası
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