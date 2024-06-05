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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 18 kişi İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalandı. Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen; silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan örgütün saldırıları gerçekleştirecek tetikçileri "Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinde oluşturdukları gruplardan kiraladıkları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:14
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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen ve kamı oyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün şifreleri çözülüyor.

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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

Geçtiğimiz günlerde Daltonlar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda motosikletli silahlı saldırılara karışan 6 çete üyesi uzun namlulu silahlarla yakalanmış, örgütün elebaşı "Can Dalton" kod adıyla bilinen Berat Can G. de geçtiğimiz haftalarda Rusya'da gözaltına alınmıştı.

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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

Can Dalton'un yakalanması ve iadesiyle ilgili Rusya resmi makamları ile Interpol Başkanlığı ve KOM Başkanlığı tarafından resmi yazışmalara başlandı.

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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

HEDEFLER TETİKÇİLERE AKTARILIYOR

Silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan ve suçları para karşılığında işledikleri iddia edilen "Daltonlar" çetesinin üyelerinin yöntemleri de deşifre edildi.

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Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

"Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinden bazı gruplar oluşturan çete üyeleri; iddialara göre silahlı saldırları gerçekleştirecek olan tetikçileri söz konusu iletişim gruplarından kiralıyor.