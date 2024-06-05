Daltonlar çetesinin şifresi çözülüyor! Tetikçileri böyle kiralıyorlarmış | İşte detaylar

Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 18 kişi İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalandı. Motosikletli silahlı saldırılarla ve son dönemlerdeki el bombalı saldırlarla gündeme gelen; silahlı yaralama, cinayet, yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan örgütün saldırıları gerçekleştirecek tetikçileri "Telegram" adlı iletişim uygulaması üzerinde oluşturdukları gruplardan kiraladıkları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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