Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adlarında iki evladı oldu. Sibel Can'dan boşanan Ural, şimdilerde 18 yıl önce nikah masasına oturduğu Ezgi Ural ile mutlu bir yaşam sürdürüyor. Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi. Şimdilerde bir televizyon programının sunuculuğunu üstlenen ünlü ismin eşi de merak edildi. İşte Hakan Ural'ın esmer güzeli eşi...