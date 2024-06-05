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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adlarında iki evladı oldu. Sibel Can'dan boşanan Ural, şimdilerde 18 yıl önce nikah masasına oturduğu Ezgi Ural ile mutlu bir yaşam sürdürüyor. Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi. Şimdilerde bir televizyon programının sunuculuğunu üstlenen ünlü ismin eşi de merak edildi. İşte Hakan Ural'ın esmer güzeli eşi...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:10
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Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Ancal bu evlilik 11 yıl sonra noktalandı. Ünlü çift, 1999 yılında boşandı.

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Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Sibel Can ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girdi.

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Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi.

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Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü oyuncunun eşi Ezgi Ural, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

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Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evli! Gözünden sakındığı 18 yıllık eşi esmer güzeliymiş...

Ezgi Ural için sosyal medyada "Esmer güzeli", "Abi çok şanslısın" gibi yorumlar yapılıyor.