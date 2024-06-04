04 Haziran 2024, Salı
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Mayıs ayında savunma alanında rekor ihracat! 876 milyon dolar ihracat
Türkiye, savunma sanayii alanında mayıs ayında yaptığı 876 milyon dolarlık ihracatla tarihin en büyük ihracatını gerçekleştirdi. Rekoru sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarıya katkı sağlayan şirket ve çalışanlara teşekkür etti.