İş garantili sınavsız lise! Ara elaman açığını kapatmak için özel plan…

Liselere giriş sınavı hafta sonunda tamamlandı. Sırada tercihler var. Her öğrenci puanlarına göre belirli yerlere yerleştirilecek. Ama öğrencilerin tercih edebileceği bir okul daha var. Üstelik sınavsız girilen bu okul, mezun olanlara iş garantisi de veriyor. Hem de bu bir devlet okulu. Tüm bunlar nasıl mı oluyor? İşte cevabı.

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