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Altın alacaklar dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 16:36
Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, 4 Haziran 2024 itibarıyla altın fiyatları ne durumda?
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