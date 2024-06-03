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Yüzlerce kişi nasıl dolandırıldı? "Sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 18:01
Güncelleme:03.06.2024 18:01
1 milyar dolarlık vurgunda ünlü isimler nasıl kullanıldı? Dolandırılmamak için yatırımcının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ayrıntıları A Haber ekranlarında kripto para uzmanı Helin Çelik anlattı. İşte detaylar…
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