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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024'te Türkiye zirveye demir attı!

2024 yılına dair araştırma yapan Global Firepower şirketi, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesini yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak önemli bir başarı elde etti. Dünya genelinde deniz kuvvetleri bakımından önemli bir konuma sahip olan bu ülkelerin sıralaması merakla beklenirken, Türkiye'nin bu alandaki güçlü pozisyonu dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:23
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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024’te Türkiye zirveye demir attı!

Global Firepower şirketinin 2024 yılı araştırması sonucunda dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesi yayınlandı. Yayınlanan listede, Türkiye'nin Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak önemli bir başarı elde ettiği görülüyor. Deniz kuvvetleri bakımından üst sıralarda yer alan bu ülkelerin sıralaması, uluslararası alanda stratejik öneme sahip.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZ KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER!

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024’te Türkiye zirveye demir attı!

97-Estonya

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024’te Türkiye zirveye demir attı!

96- Uruguay

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024’te Türkiye zirveye demir attı!

95- Somali

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024’te Türkiye zirveye demir attı!

94- Litvanya