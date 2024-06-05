Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! 2024'te Türkiye zirveye demir attı!

2024 yılına dair araştırma yapan Global Firepower şirketi, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesini yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak önemli bir başarı elde etti. Dünya genelinde deniz kuvvetleri bakımından önemli bir konuma sahip olan bu ülkelerin sıralaması merakla beklenirken, Türkiye'nin bu alandaki güçlü pozisyonu dikkat çekiyor.