Suriye devriminin ilk yıl dönümü! Milyonlarca Suriyeli bayraklarla sokakta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 09:42
Suriye'de, 61 yıllık soykırımcı Baas rejimi geçen yıl çöktü ve Suriye özgürleştirildi. Mart 2011'de Dera'da başlayan halk hareketi muhalif güçlerin 8 Aralık 2024'te Şam'ın kontrolünü sağlamasıyla zalim Esad ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Ve Baas partisinin kanlı iktidarı da böylece son bulmuş oldu ve şimdi Suriye'de özgürlüğün ilk yıl dönümü kutlandı.
