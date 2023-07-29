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Yunanistan yangınları 2. haftasında: Alevlerin gücü azaldı! 50 bin hektar ormanlık alan küle döndü

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Giriş: 29.07.2023 11:44
Akdeniz ülkelerindeki orman yangınları, köyleri, tatil tesislerini tehdit ederken, Yunanistan'da 2 haftadır süren yangınların gücünün büyük ölçüde azaldığı bildirildi. Yangınlarda 50 bin hektar ormanlık alanın küle döndüğünü tahmin ediyor.
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