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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Alparslan Kuytul Suç Örgütüne yönelik operasyon anları kamerada

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada iş insanı Koray Sarısaçlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadelere göre örgüt üyeleri Sarısaçlı'yı kaçırarak günlerce alıkoydu. Elektroşok ve darp gibi işkencelere maruz kaldığını belirten Sarısaçlı, 30 ayrı senet doldurtularak yaklaşık 6-7 milyon dolarının bu yolla alındığını söyledi.

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