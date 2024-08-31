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Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

İslim İstanbullu
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Giriş: 31.08.2024 09:10
Yemen'de bir benzin istasyonunda şiddetli patlama yaşandı. Patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor ancak yetkililer, patlamaların yerleşim merkezine yakın olması sebebiyle can kaybının artabileceğini belirtiyor.
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