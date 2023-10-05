Venedik’teki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü 21 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan kazanın nedeni henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.