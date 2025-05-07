Vatikan’da tarihi anlar: Yeni Papa bugün seçilecek!

Bugün, Katolik dünyası için tarihi bir gün: 133 kardinal, Papa Francis'in ölümünün ardından kilisenin 267. papasını seçmek üzere konklavda bir araya gelecek. Seçim, Vatikan’ın gizli duvarları arasında, 800 yılı aşkın süredir süregelen bir ritüel ile gerçekleştirilecek. Bu kutsal süreç, dünya çapında 1.4 milyar Katolik inananı için yeni bir liderin seçilmesi anlamına geliyor. İşte Vatikan'dan anbean gelişmeler...