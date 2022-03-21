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Ukrayna’da yabancı savaşçı tehlikesi

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Giriş: 21.03.2022 14:25
Rusya ve Ukrayna savaşında düzenli orduların zayiat vermemesi için yabancı savaşçılar iki taraftan da cepheye sürüldü. İki ülke arasındaki çarpışma, gönüllü askerlerle özel askeri şirketlerin vekalet savaşlarına dönüştü. Ancak lejyonerler birçok riski de beraberinde getiriyor. Ayrıntılar dosya haberimizde..
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