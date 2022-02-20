Ukrayna'da sular durulmuyor! Savaş kapıda gözler Putin'de... | A Haber sıcak bölgede

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna sınırında gerginlik had safhada. Bu gece de patlama sesleri devam etti. Peki bölgede neler yaşanıyor? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktadan detayları aktardı.

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