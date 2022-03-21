Ukrayna’da bir Rus general daha öldürüldü! Rusya’nın Karadeniz donanmasında ikinci isimdi

Ukrayna'daki kararlı ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, sahada önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Kiev yönetimi, son olarak Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da hayatını kaybeden altıncı general olan Paliy, Karadeniz'deki Rus donanmasının yardımcı komutanıydı

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