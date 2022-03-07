Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya – Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün 3. kez bir araya gelecek. Krizle ilgili tartışmalar da sürüyor. Savaş önlenebilir miydi? Savaşı kimler körükledi? Rusya’nın Kiev planı ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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