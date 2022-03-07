Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya – Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün 3. kez bir araya gelecek. Krizle ilgili tartışmalar da sürüyor. Savaş önlenebilir miydi? Savaşı kimler körükledi? Rusya'nın Kiev planı ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşında 12. güne girildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün 3. kez bir araya gelecek.
Çatışmaların sürdüğü 4 kentte saat 10'da insani koridor açıldı.Başkent yakınlarındaki İrpin ve Bucha'da sıcak çatışma yaşanıyor.
Öte yandan yaşanan krizle ilgili tartışmalar da sürüyor. Peki savaşı kimler körükledi? Tüm Ukrayna topraklarına yayılmadan önce savaş önlenebilir miydi? Kalıcı ateşkes sağlanır mı? Rusya'nın Kiev planı ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Müzakerelerle ilgili ana ruh değişti. Önceden siyasetin bir parçasıydı ama şimdi stratejinin bir parçasına dönüştü. Yani savaşın bir alt türevi. Savaş, müzakereleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. Sahadaki temel gerçeklik içerisinde taraflar müzakereyi kendi menfaatleri içerisinde kullanıyorlar. Savaş onları dağıtıyor. Bu anlamda müzakere süreci tam biçilmiş kaftan.
KALICI ATEŞKES SAĞLANIR MI?
İki taraf da bunu kullanıyor. Seviyesi son derece düşük. Çok uymuyorlar uyamıyorlar. Şu an operasyonel seviyede taktiksel seviyede. Liderler seviyesinde görürsek iyi bir noktaya gitti deriz.
ALGIYLA GERÇEĞİN ÇARPIŞMASI
Gözüken fotoğraf var. Bir sözde kahramanlık hak etmeyen birileri üzerinden köpürtüle köpürtüle koskoca bir ülke adım adım Rusların eline geçiyor. Algıyla gerçeğin çarpışması var şimdi. Ne yazık ki Twitter gücün karşısında silahın karşısında savaş kazandırmıyor. Kiev'in kaderi Putin'in elinde.
"BU SAVAŞI GÖREMEDİK"
Kiev'in savaşı Kiev'de yapılmaz Kiev'in dışında yapılır. Bu savaşı göremedik biz. Elini koluna sallayarak 64 km'lik bir konvoydan bahsediyoruz. O kadar kolaydı ki istikrarsızlaştırılması. Gelişi engellenebilirdi. Kiev'in önünde köprü uçuruyorlar. Bunların hiçbirini görememek son derece şaşırtıcı ve şüphe çekici. Putin'in ordusu Kiev'i sarıyor. Şehri yaşanılmaz hale getiriyor. Şehri Rus ordusu yavaş yavaş sarıyor.
"ZELENSKIY'NIN İKTİDARINDA UKRAYNA İŞGAL EDİLMİŞTİR"
Zelenskiy, şu an ülkesinin başında bu takdir edilebilir bir şey şu ana kadar kaçmadı. Ümit ederim hiç kaçmaz ülkesinin başında durur ama bir devlet adamının temel vazifesi başkalarına inanmak değildir. Başkalarının ipiyle kuyuya inmek değildir. Temel vazifesi vatanını devletini ve halkını korumaktır. Zelenskiy bunu başaramamıştır. Siyasi tercihleri öngörüleri eksikleri pek çok şey sayabilirsiniz. Gerçeklik şudur Zelenskiy'nin iktidarında Ukrayna işgal edilmiştir. Bu Zelenskiy'nin üzerindeki o soru işaretini hiçbir zaman kaldırmayacaktır. Neden tehlikeyi ve tehdidi muhakeme edemedin. Neden öngöremedin?
YA ÖNGÖRDÜYSE?
Bir başka tarafı da var. Ben diyorum ki ya öngördüyse? Burada jeopolitik bir oyun var. Bu oyunda Ukrayna yem yapıldı. Bu yem yapılma süreçlerinde Zelenskiy'nin rolü masumiyet mi bunu bilmiyoruz. O ve onu kullananlar biliyorlar ama büyük bir soru işareti var üzerinde.
ASIL AZMETTİRİCİ ABD VE İNGİLTERE
Şu an binlerce insan hayatını kaybetti. Putin'in suçu var, Zelenskiy'nin de suçu var. Ama asıl azmettirici bence ABD ve İngiltere. Burayla birlikte kendi dağılmakta olan Atlantik'i ABD etekleri altında toplamayı başardılar.
Aynı şeyi şu an Türkiye'ye de yapmaya çalışıyorlar.
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