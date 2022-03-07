Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor

ASIL AZMETTİRİCİ ABD VE İNGİLTERE

Şu an binlerce insan hayatını kaybetti. Putin'in suçu var, Zelenskiy'nin de suçu var. Ama asıl azmettirici bence ABD ve İngiltere. Burayla birlikte kendi dağılmakta olan Atlantik'i ABD etekleri altında toplamayı başardılar.

Aynı şeyi şu an Türkiye'ye de yapmaya çalışıyorlar.