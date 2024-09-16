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Trump'a ikinci suikast girişimi

Trump'a ikinci suikast girişimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 08:53
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayı Trump'a bir kez daha suikast girişimi düzenlendi. Florida'da gizli servis, Trump'a yakın bir noktada uzun namlulu silah taşıyan bir kişiye ateş açtı. Şüpheli ajanlar tarafından yakalandı, Trump'ın sağlık durumuysa iyi.
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Trump’a ikinci suikast girişimi
Trump'a ikinci suikast girişimi
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