Biden'dan Zelenski ve Netanyahu itirafı! Kitabındaki sözleri gündem oldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden, yarın piyasaya çıkacak kitabında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu ile aralarında yeterli güven bulunmadığını belirten Biden, "Aramızda fazla güven yoktu" ifadelerini kullandı. Zelenski'yi ise "Huysuz ve inatçıydı" sözleriyle tanımlayan Biden'ın iki lider hakkındaki yorumları gündem oldu.