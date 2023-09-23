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Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den Batı'ya ayar: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz

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Giriş: 23.09.2023 23:50
ABD’deki BM Genel Kurulu'nda konuşan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Batı'ya adeta Başkan Erdoğan’ın ifadesiyle sık sık gündem gelen 'One Minute' şoku yaşattı. Bakan Dussey, "Üstenci tavrınızdan yorulduk, halkımızı, idarecilerimizi aşağılamanızdan yorulduk, küçümseyici tavrınızdan yorulduk, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık ve bıktık." sözleriyle isyan bayrağı açtı. Dussey bununla da yetinmedi ve "Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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