"Sykes-Picot"un 2. perdesi mi sahneleniyor? Orta Doğu’da akan kan neden durmuyor?

Birinci dünya savaşı sonrasında dönemin emperyalist güçleri, kendi aralarında imzaladıkları Sykes-Picot anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını kendi aralarından paylaştı. Ancak bu anlaşma Orta Doğu'ya huzursuzluk, kargaşa ve zulümden başka hiçbir şey getirmedi. Öyle ki bir asır önce kurulan kaosa dayalı düzen, hala işlemeye de devam ediyor. Orta Doğu’da kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Gazze'de katliama girişen İsrail şimdi de Lübnan’ı bombalıyor. Tüm bu yaşananlar ise "Sykes Picot'un ikinci perdesi mi sahneliyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

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