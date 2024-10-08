08 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
"Sykes-Picot"un 2. perdesi mi sahneleniyor? Orta Doğu’da akan kan neden durmuyor?
Birinci dünya savaşı sonrasında dönemin emperyalist güçleri, kendi aralarında imzaladıkları Sykes-Picot anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını kendi aralarından paylaştı. Ancak bu anlaşma Orta Doğu'ya huzursuzluk, kargaşa ve zulümden başka hiçbir şey getirmedi. Öyle ki bir asır önce kurulan kaosa dayalı düzen, hala işlemeye de devam ediyor. Orta Doğu’da kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Gazze'de katliama girişen İsrail şimdi de Lübnan’ı bombalıyor. Tüm bu yaşananlar ise "Sykes Picot'un ikinci perdesi mi sahneliyor?" sorusunu akıllara getiriyor.