Suriye'den Pakistan'a 19 yıl sonra ilk ziyaret: Dışişleri bakanları görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyinde Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında İslamabad'a gitti. Şeybani, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ortak çıkar alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirilirken, son dışişleri bakanı düzeyindeki ziyaretin Mayıs 2007'de yapıldığı belirtildi.