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30.12.2019

Son dakika: Türkiye'nin hamlesi sonrası tutuştular! Macron anında darbeci Sisi ile görüştü

Doğu Akdeniz'de tarihi adımlar atan Türkiye son olarak Libya tezkeresini Meclis'e sundu. 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan Libya tezkeresi başta Mısır ve Fransa'yı telaşlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, darbeci Sisi'yi arayarak Libya mutabakatını konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.

SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR
Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

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