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02.02.2020

Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine Rusya'dan hava saldırısı

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu. Saldırıda 1 sivil yaralandı. Dün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.

Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami'nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.

Dün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

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