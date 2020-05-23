Son dakika: Rusya'da günler sonra korkutan gelişme! Yeni koronavirüs vaka sayıları artışa geçti |Video

Rusya'nın yeni tip koronavirüs ile zorlu mücadelesi sürüyor. Son 8 gündür yeni vaka sayısının 10 binin altında sürmesi umutlandırır son 24 saat içerisinde yeni vaka sayılarında yaşanan artış korkuttu. Ülke vaka sayısı 350 bine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 500'e yaklaştı. Yaşana son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayın aktardı.

Rusya'nın yeni tip koronavirüs ile zorlu mücadelesi sürüyor. Son 8 gündür yeni vaka sayısının 10 binin altında sürmesi umutlandırır son 24 saat içerisinde yeni vaka sayılarında yaşanan artış korkuttu. Ülke vaka sayısı 350 bine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 500'e yaklaştı. Yaşana son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayın aktardı.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 yeni koronavirüs vakası

Rusya, (DHA)- Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 335 bin 882'ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 335 bin 882'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 139 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 388'e ulaştığını açıkladı.