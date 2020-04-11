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11.04.2020

Son dakika! İtalya'da ölü sayısı 20 bin sınırına dayandı! 11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı |Vidoe

Son dakika haberi... İtalya'da ölü sayısı 20 bin sınırına dayandı! 11 Nisan Cumartesi koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi. A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

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