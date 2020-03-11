Corona virüsü tedbirinde son nokta! Kağıt paraları suda kaynattılar |Video

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Corona virüsü) son olarak Türkiye’de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 kişide tahlillerin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Türkiye’de vatandaşlar koronavirüse karşı önlemler almaya başladı. Virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’da ise halkın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir oldukça dikkat çekti. Ölü sayısının her geçen gün arttığı ülkede virüsün kağıt paradan geçme ihtimaline karşı kağıt paraları suda kaynatarak dezenfekte ettiler. İşte o görüntüler…