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25.02.2020

İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi | Video

Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

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