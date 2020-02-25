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25.02.2020
İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi | Video
Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
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