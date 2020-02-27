Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Son bilgilere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi.



ÜST DÜZEY İSİMLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.