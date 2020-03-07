Görüntüler İran’dan! Koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

Çin’de dünyaya yayılan ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs İran’da da can alamaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre 145 kişi hayatını kaybederken ölenlerin cesetlerinin gömülme anı ortaya çıktı. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

İran'da korona virüsü 145 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. MEZARLARA ATILIYORLAR İran'da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 145 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti. SON DAKİKA: İRAN'DA KORKULAN OLDU! TAHRAN MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ