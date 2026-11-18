İçişleri Bakanı Çiftçi 2027 bütçesini açıkladı: Deprem bölgesine yüzde 81,6'lık yatırım payı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon lira olduğunu açıklayan Çiftçi, yatırım bütçesinin yüzde 81,6'sının deprem bölgesine ayrıldığını bildirdi. Asayiş ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, siber suçlarla mücadelede kullanılacak Dolunay Projesi'ni duyurdu. Yılın ilk 10 ayında 669 suç örgütüne yönelik 1.951 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, bu operasyonlarda 9 bin 447 kişinin tutuklandığını açıkladı.