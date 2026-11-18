Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinping neden bir araya geliyor?

Dünyanın gözü Çin'de yapılacak kritik buluşmaya çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in APEC zirvesi kapsamında üçlü görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Nükleer silahlar, İran ve küresel dengeler başlıkları gündeme gelirken, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında olası bir görüşme ihtimali de tartışılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'deki son gelişmeleri aktardı.