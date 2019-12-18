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18.12.2019

Son dakika: ABD Başkanı Trump için kritik gün! Azil oylaması bugün yapılacak |Video

ABD Başkanı Donald Trump için kritik gün... Azil oylaması bugün yapılacak. Trump konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemek suçlamalarıyla azledilmesi sürecinde Demokratlar tarafından başlatılan aşamada kritik güne gelindi. Trump'ın görevinden azledilmesini isteyen binlerce kişi birçok şehirde protesto gösterileri düzenledi. Öte yandan Trump konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN "AZİL" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Doland Trump için merakla beklenen gün geldi. İki aşamalı azil sürecinde bu akşam ilk olarak Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesi için oylama yapılacak. Oylamaya saatler kala Donald Trump'tan peş peşe tweetler geldi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter yaptığı açıklamada isyan ederek, kötü bir şey yapmadığını, suçlamanın korkunç olduğunu ve bunun bir başka başkanın başına asla gelmemesi gerektiğini söyledi.

"KONGRE SUİSTİMALİ YAPTILAR"

Öte yadnan Donald Trump , "Sadece başkana zarar vermek istediler. Uygun bir soruşturma yapma niyetleri yoktu. Herhangi bir suç bulamadılar, bu yüzden her yönetimin başından beri yaptığı gibi kongre suistimali yaptılar" dedi.

"TARİHİN KAYITLARINA GEÇECEK"

Trump, 'Yaptıkları tek şey Beyaz Saray'a gelen beyefendinin asla kolay bir nefes almasına izin vermemek oldu. Tek istedikleri onu azletmek. Buna seçildiği günden hatta yemininden hemen sonra başladılar. Fakat bu başkan Washington'a geldi ve dedi ki, 'Washington'ı temizleyeceğim. İnsanlara yardım edeceğim' Büyük vergi kesintisi yaptı, askeriyemizi güçlendirdi. Ona kızgınlar çünkü ne yapacağını söylediyse yaptı. Tarih kayıtlarına geçecek, en iyi zamanlardan birini yaşıyoruz" ifadelerini kullanadı.

Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekiyor.

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