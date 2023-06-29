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Seçimi kaybetti istifa etti! Ana muhalefet lideri Çipras Syriza Genel Başkanlığını bıraktı

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 15:30
Yunanistan'da seçimi kaybeden ana muhalefet partisi Syriza'nın Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etti. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktardı.
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