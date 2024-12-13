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Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin zincirleri kırıldı!

Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin zincirleri kırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.12.2024 18:00
Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından esaretten kurtulan halk, özgür Suriye’de ilk cuma namazını kıldı. Binlerce kişinin akın ettiği başkent Şam’ın kalbindeki Emevi Camii’nin zincirleri kırıldı. Müslümanlar, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olan tarihi camide baskı olmadan ibadetlerini yerine getirdi. Devrimin sembolü haline gelen camide saf tutan Suriyeliler, tekbirler getirerek özgürlüğün sevincini yaşadı. Caminin çevresinde toplanan onlarca çocuk ve kadın da yeni Suriye bayraklarıyla zaferi kutladı.
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Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin zincirleri kırıldı!
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