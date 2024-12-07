07 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları
Şam’daki mahallelerde halk Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!

Şam'daki mahallelerde halk Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2024 19:23
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor. Muhalif grupların Suriye'de birçok kenti ele geçirerek ilerleyişleri devam ederken, başkent Şam'ı da kuşatmaya başladılar. Muhaliflerin ilerleyişini kutlamak üzere bir araya gelen Suriyeliler, Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, tezahüratlarla heykeli devirdikten sonra büyük sevinç yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şam’daki mahallelerde halk Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!
Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!
Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!
Trump’tan ilk Suriye mesajı!
Trump'tan ilk Suriye mesajı!
Rusya, Suriye’deki vatandaşlarını uyardı!
Rusya, Suriye'deki vatandaşlarını uyardı!
Şam bir cephede güneyden açıldı!
Şam bir cephede güneyden açıldı!
İngiltere’de en popüler bebek ismi: Muhammed
İngiltere’de en popüler bebek ismi: Muhammed
İsrail, Gazze’de sivillerin sığındığı binayı vurdu!
İsrail, Gazze’de sivillerin sığındığı binayı vurdu!
ABD’li eski diplomat A Haber’e konuştu!
ABD'li eski diplomat A Haber'e konuştu!
Muhalifler: Humus’un kapısına dayandık!
Muhalifler: Humus'un kapısına dayandık!
Esad Tahran’a mı sığındı?
Esad Tahran'a mı sığındı?
Halep sokaklarında Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Halep sokaklarında Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Muhaliflerden Hama sevinci! İşte o özel görüntüler
Muhaliflerden Hama sevinci! İşte o özel görüntüler
A Haber Uluslararası Halep Havalimanı’nda!
A Haber Uluslararası Halep Havalimanı'nda!
Daha Fazla Video Göster