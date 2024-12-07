Şam’daki mahallelerde halk Hafız Esad heykellerini devirmeye başladı!

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor. Muhalif grupların Suriye'de birçok kenti ele geçirerek ilerleyişleri devam ederken, başkent Şam'ı da kuşatmaya başladılar. Muhaliflerin ilerleyişini kutlamak üzere bir araya gelen Suriyeliler, Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, tezahüratlarla heykeli devirdikten sonra büyük sevinç yaşadı.

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