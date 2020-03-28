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28.03.2020

Rusya'dan flaş açıklama! Koronavirüsü tedavi edecek ilaç bulundu |Video

Rusya, dünyada 30 bin kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (corona virus) salgınını durduracak ve hastalığı tedavi edecek ilacı bulduğunu duyurdu. Açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Korona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı.

Rusya tarafından Çin'de başlayan Korona virüsüne karşı uzun süredir üzerinde çalışılan ilaç ve aşı çalışmalarından sonuç alındığı açıklandı. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç Korona virüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçe ve bağışıklığı arttırır. Bu ilaç akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacaktır" denildi.

İlacın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hastalarda kullanılacağına dair henüz bilgi verilmedi.

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